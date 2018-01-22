В «ДНР» продолжают подключать к своей мобильной сети базовые станции оператора «Life:)»

Для улучшения качества связи «Феникса» в Донецке подключено уже 30 станций.

Как говорится в сообщении, в эфир вывели 30 базовых станций, бывших ранее в сети «Lifecell». По мнению представителя «ДНР», это «позволит разгрузить ресурсы «Феникса» в Донецке и улучшить качество связи».

Отмечается, что услуги украинского мобильного оператора «Lifecell» стали недоступны в «ДНР» с 22 февраля 2017 года. Сейчас же в результате обрыва канала связи на территории самопровозглашенной республики перестал работать Vodafonе.

В минувшую пятницу специалисты восстановили мобильную связь от Vodafone на неподконтрольной Киеву части Луганской области, сообщив при этом, что «в Донецке сеть не поднимается».

«Причина неизвестна – или оборудование выведено из работы, либо нет энергоснабжения», – заявила руководитель отдела по связям с общественностью компании Vodafone Виктория Рубан.