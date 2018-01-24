В «ДНР» уточнили, кому теперь нельзя выезжать в Украину

Напомним, на прошлой неделе Захарченко запретил покидать «ДНР» части бюджетников.

Теперь «невыездными» стали некоторые руководители, чиновники и госслужащие.

Как говорится в сообщении, запрет распространяется на руководителя, высокопоставленных чиновников, министров и их заместителей, руководителей администраций, а также работников министерств и администраций самопровозглашенной республики, за исключением техперсонала. Не положено ездить в Украину руководителям государственных и муниципальных предприятий, организаций и учреждений, а также их заместителям.

Кроме того, под запрет попала часть медиков и педагогов: главврачи, их замы, начальники медицинской службы, заведующие отделениями, ректоры, проректоры, деканы, зав. кафедрами, директора и завучи учебных заведений, руководители дошкольных учреждений.