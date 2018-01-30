В Горловке начали производить «первое республиканское лекарство»

Как говорится в сообщении «ДНР», запуск нового производства состоялся на предприятии ООО «Стиролбиофарм».

Отмечается, что лекарственный препарат — это «природное средство для профилактики и при первых симптомах простуды, гриппа, ОРЗ, при боли в горле (ангина, тонзиллиты, фарингиты, ларингиты)». Он представлен в форме таблеток для рассасывания.

Как заявила руководитель отдела маркетинга Виктория Кравцова, его появление в местных аптеках следует ожидать уже в феврале.

Кроме того, объявлены и ближайшие планы производителя — выпуск еще семи уникальных препаратов согласно запросам потребителей.