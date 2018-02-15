Горловчанин грабил в Константиновке

Совсем недавно сообщалось об уроженце Константиновки, который был задержан в Горловке и подозревается в совершении нескольких краж. Теперь же произошла зеркальная ситуация: в Константиновке пойман грабитель из Горловки.

Пожилой хозяин квартиры, не задумываясь, впустил незнакомца, который представился работником газовой службы, так как именно в этот день в многоквартирном доме велись ремонтные работы и отключали газоснабжение. Грабитель, угрожая расправой, отобрал личное имущество и деньги.

Правоохранители задержали подозреваемого вскоре после разбойного нападения. Им оказался приезжий из Горловки. Мужчина признался, что кроме разбойного нападения совершал квартирные кражи.