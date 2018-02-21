«Шахтер» в Лиге чемпионов: с кем играет, где смотреть?

Сегодня, 21-го февраля, на ОСК «Металлист» горняки в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют с итальянской «Ромой» .

Подопечные Фонсеки проведут второй официальный поединок в 2018-м году — после крупной победы над «Черноморцем» со счетом 5:0, сегодня их ожидает соперник совсем другого уровня — «Рома». Римляне занимают в чемпионате Италии третье место и выиграли последние три игры Серии А.

Напомним, в группе F «Шахтеру» удалось набрать 12 очков и занять второе место, пропустив вперед лишь «Манчестер Сити» (15).

Прямая трансляция из Харькова запланирована на телеканалах «Украина» и «Футбол 2», начало — в 21.45. Не пропустите!