Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса

«Этот закон никак не нарушает никаких международных обязательств Украины, включая и минские договоренности, как это хочет представить сейчас Российская Федерация, оправдывая свое нежелание, открытый саботаж имплементации минских договоренностей», – сказал Порошенко на заседании Военного кабинета перед подписанием закона.

Глава Украины подчеркнул, что данный закон является рамочным и требует дальнейшего законодательного обеспечения.

«Он требует дальнейшего законодательного обеспечения действий ВСУ, действий других силовых подразделений, чтобы мы усовершенствовали правовые механизмы восстановления территориальной целостности нашего государства. И эта работа будет продолжена», – сказал Порошенко.

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