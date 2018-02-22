В «ДНР» зарегистрировано почти сто случаев заболевания корью

Как рассказали медики, Горловка находится на втором месте в статистике заболеваемости, пропустив вперед только Донецк.

По их словам, только за сутки, 21-го февраля, по первичным диагнозам зафиксировано восемь случаев кори — шесть в Донецке и два в Горловке.

Всего зарегистрировано 97 случаев кори. Как уже отмечалось, на первом месте в печальном рейтинге расположился Донецк — 51, в Горловке заболели 35 человек, по три больных в Макеевке и Енакиево, два — в Старобешевском районе, по одному — в Торезе, Снежном и Шахтерске.

В сообщении подчеркивается, что заболеваемость среди детей выше — 55 случаев против 42-х у взрослых.

В то же время в «ДНР» опровергли информацию о том, что на территории самопровозглашенной республики из-за осложнения кори умер человек.

«Ни одного смертельного случая по кори в ДНР не зарегистрировано!» — говорится в заявлении.

В Украине ситуация с эпидемией этой болезни остается сложной. Как сообщил заместитель гендиректора по вопросам надзора за инфекционными болезнями государственного «Центра общественного здоровья Минздрава Украины» Виктор Ляшко, в течение семи недель 2018-го года корью в Украине заболели более 5 тысяч человек, из них 3,4 тысячи — дети.