Миссия ОБСЕ раскритиковала ВСУ за взятие под контроль сел в «серой зоне»

В мониторинговой миссии ОБСЕ недовольны тем, что украинские военные берут под контроль населенные пункты в так называемой серой зоне на Донбассе.

Об этом сообщил на брифинге в четверг первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

По его словам, недавнее вхождение бойцов ВСУ в маленькое село Новоалександровка, которое находилось в «серой зоне» Луганской области, переместило позиции Вооруженных сил Украины еще ближе к линии соприкосновения.

«Такое перемещение, предусматривающее уменьшение межпозиционного расстояния, неизбежно приводит к еще большему насилию», — заявил Хуг.

Он сказал, что такие действия украинской армии накалили ситуацию в западных районах Луганщины.

Представитель миссии напомнил, что согласно Минским договоренностям, стороны не могут продвигаться вперед, а должны оставаться на своих позициях.

«За последние несколько лет мы имеем ряд примеров из разных мест вдоль линии соприкосновения, что результатом продвижения вперед, ближе к противоборствующей стороны, становится повышенный уровень длительного и непредсказуемого насилия», — отметил Хуг.

Украинская правда