В «ДНР» намерены увеличить производство холодильников

Как заявил директор предприятия «Донфрост» в нынешнем году запланировало увеличить объемы производства холодильников и морозильных камер.

«Предприятие намерено в этом году выпустить 120 тысяч холодильных приборов», — сказал Константин Климов.

Он подчеркнул, что такое количество холодильников и морозильных камер было произведено предприятием за два года (2016-2017). Отмечается, что 85 % продукции идет на рынок РФ, остальные реализуются на подконтрольных самопровозглашенным республикам территориях.

В 2017-м году завод выпустил 70 тысяч холодильников.