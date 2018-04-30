Фронтовая Горловка: за день до завершения АТО стреляли, но меньше

В окрестностях города неспокойно было в в светлое время суток.

Так, еще до полудня на севере прогремели несколько «бахов». Позднее в соцсетях появилась информация о том, что в Зайцево в результате боевых действий уничтожены два дома на ул.Полетаева. Один из них сгорел, а в соседнем после прямого попадания разбита летняя кухня. Информации о пострадавших нет. Также в течение дня периодически стреляли в стороне Новгородского и Озеряновки.

Днем в воскресенье интенсивные бои продолжались в районе Новотроицкого и Докучаевска, а поздним вечером в Еленовке ранение получил местный житель.

По-прежнему стреляют на севере и западе Донецка, на мариупольском и луганском направлениях.