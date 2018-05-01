В Новотроицком найден тайник с тысячами патронов

Оперативниками Донецко-Луганского регионального управления Государственной пограничной службы Украины выявлен тайник с боеприпасами на пустыре в Новотроицком.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, «в схроне правоохранителями обнаружено почти 3 тысячи патронов различных калибров, в частности, 5.45, 7.62, 12.7. Патроны находились неподалеку от жилых домов и автомобильной трассы Мариуполь-Донецк, т.е. могли быть использованы диверсантами».

В дальнейшем, обнаруженные патроны были переданы саперам 93-й бригады для уничтожения.