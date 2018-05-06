С выплатой пенсий переселенцам начались проблемы

По информации общественной организации «Донбасс SOS», жалобы поступают из различных областей.

На “горячую” линию буквально обрушился шквал обращений о невыплате пенсии переселенцам. Звонили со всех регионов Украины: Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Львовской, Сумской, Харьковской, Одесской, Полтавской и других областей:

- «Не получила пенсию вчера. Дозвонилась в ПФ, сказали, что все переселенцы удалены из базы. и они сами ничего не знают”,

- «Позвонил в ПФ, сказали, что ВПЛ нет выплат. Сказали ждать месяц и не объяснили причин. Мать и брат тоже не получили пенсию»,

- «4-го не получила пенсию. Дозвонилась в ПФ сообщили, что заморозили пенсию всем ВПЛ. Это правительственные указания. Срок не знают. Будет тотальная проверка»,

- «Мама не получила пенсию. Позвонила в ПФ. а ей сказали, что ждут особого распоряжения. Ждать сказали в течение месяца»

- “За май переселенцам не начислили пенсию. в пф сказали, что правительство решает, как платить в мае пенсию переселенцам”

- “Не получила пенсию вчера. Дозвонилась в ПФ, а ей сказали, что все переселенцы удалены из базы. и они сами ничего не знают.“

С такой проблемой столкнулся и сотрудник Донбасс SOS из числа ВПЛ, которые получают пенсию по инвалидности.

Активисты обратились в Министерство социальной политики, Пенсийной фонд за разъяснениями, в частности относительно законности подобных действий, но ответ получили не сразу.

По словам заместителя министра соцполитки, Пенсионный фонд проводит сейчас процесс верификации лиц, которые вернулись на неподконтрольную территорию. Задержка с проверкой составляет 2-3 дня.

Глава Пенсионного фонда заверил, что наследующей неделе все войдет в штатный режим и переселенцы получат выплаты, возможно некоторые со смещением на день-два.

В организации Донбасс SOS советуют, если вы оказались в подобной ситуации и вам не была выплачена пенсия — оставляйте жалобы на «горячую» правительственную линию 1545, а также на «горячую» линию Пенсионного фонда по номеру 0 800 503 753.