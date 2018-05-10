Поверят на слово и отменят штампы: как хотят поменять правила регистрации места жительства

В Украине хотят кардинально реформировать регистрацию места жительства.

Гражданам будут верить на слово о месте проживания и отменят штамп в паспорте. Но увеличат штраф за неправдивую информацию.

«Прописку» в Украине отменили еще 2003 году. Тогда пытались отойти от советского наследия контроля за гражданами. Ее заменили регистрацией места проживания. Но по факту модель осталась старой – нужно идти в паспортный стол с доказательствами своего места пребывания: справкой о составе семьи, документами на жилье, паспортом и так далее.

Только в 2016 году функцию регистрации места жительства забрали у миграционной службы и передали местным органам власти и Центрам предоставления административных услуг (ЦПАУ, или ЦНАП на украинском). А в прошлом году отменили домовые книги.

Теперь регистрацию места жительства хотят сделать проще: онлайн и без документов, но ужесточить штрафы и проверки. Как в Украине хотят поменять правила регистрации, узнавали журналисты «Сегодня».

Что меняют

Каждый третий украинец живет не по месту регистрации. Арендодатели не хотят регистрировать у себя чужих людей, и это сложно. Сейчас для получения прописки нужно подать заявление, справку о составе семьи, паспорт или свидетельство о рождении, военный билет мужчинам, и заплатить административный сбор в 32 грн. Нужно еще и доказать свое право на регистрацию документами на жилье или договором аренды.

По действующему закону, украинцы должны менять регистрацию, если живут по новому адресу более шести месяцев. Военнообязанные, участники судебных процессов должны сообщать о переезде через месяц отсутствия по «старому адресу».

Украинцу, который живет не по прописке и не зарегистрировался вовремя, на первый раз грозит предупреждение. Если же в течение года «попадется» повторно, придется заплатить штраф до 51 гривны.

Проверять регистрацию могут органы местной власти и сотрудники центра предоставления административных услуг. Но из-за маленьких штрафов чиновники не ходят по квартирам и офисам с целью найти украинца без прописки.

Все это поменяется в обратную сторону. Офис реформ административных услуг обнародовал законопроект, который изменит правила регистрации места жительства с 2020 года, если за него проголосует Рада.

Регистрацию хотят сделать устной и электронной. Можно будет прийти в орган регистрации с паспортом и назвать свои данные: адрес проживания, номер телефон, электронную почту. А можно зарегистрироваться через Единственный государственный портал административных услуг. Для регистрации нужна электронная цифровая подпись.

Дети до 10 лет могут быть зарегистрированы только по месту жительства одного из родителей. Если родители снимаются с регистрации – ребенок тоже снимается автоматически.

Новые проверки и штрафы

Орган регистрации сможет проверять место регистрации. Проверять будут не законность проживания человека, а сам его факт. В Офисе реформы админуслуг говорят, что проверки будут выборочными. Собственников жилья проверять не будут.

Перед проверкой места регистрации чиновник пришлет предупреждение о проверке и опросник для уточнения данных, которые человек указал в декларации. Человек сам выбирает даты и время, когда к нему может прийти проверка. Заходить в дом или квартиру не будут. Достаточно просто открыть дверь и показать свои документы.

Но если не ответить на опросник после двух обращений, регистрацию могут приостановить или снять. Кроме того, по запросу школы могут проверить место регистрации учеников.

Штрафы ужесточат. За проживание не по месту прописки наказания не будет. Но если человек укажет неправдивую информацию, ему придется заплатить 1700 гривен. За повторное нарушение предусмотрено наказание в 3400 грн.

Если не зарегистрироваться более чем через 90 дней после выписки, штраф составит 340-680 грн. За повторное нарушение – 850-1700 грн.

Стоит ли опасаться арендодателям

Когда человек зарегистрируется в арендованном жилье, собственнику придет сообщение. Арендодатель может обратиться в орган регистрации онлайн, почтой или лично, и приостановить прописку. После проверки арендатора снимут с регистрации.

Приписка арендатора не повлияет на размер субсидии, убеждают в Офисе админреформы. К тому же, с 1 мая украинцы, которые оформили субсидию на жилье и сдают его в аренду, могут потерять госпомощь. Для этого органы соцзащиты усилят проверки.

Регистрация по месту жительства не означает, что человек претендует на жилье. И не означает, что он живет в доме законно или имеет право вселиться. Оно дает право гражданину голосовать на выборах, отдать ребенка в школу рядом с домом и пользоваться другими государственными услугами.

Прописка в квартире или доме ребенка тоже не означает, что его невозможно будет выписать. Дети снимаются с регистрации автоматически с родителями, независимо от их желания.

Виталий Андроник, Сегодня