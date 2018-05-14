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В Доброполье умерла девочка, на которую упала бетонная стена

Понедельник, 14 мая, 2018

Трагедия произошла вчера, 13 мая — четверо детей гуляли у подъезда, когда на них обвалился кусок бетонной стены.

Как сообщил начальник Покровского отдела полиции ГУ полиции Донецкой области Юрий Гречишкин, в всокресенье днем в Доброполье обвалилась боковая стена палатки над подъездом многоэтажного дома. В это время у подъезда гуляли четверо детей. В результате падения бетонной конструкции восьмилетняя девочка получила тяжелые травмы и была доставлена в реанимационное отделение местной больницы, где медики боролись за ее жизнь ребенка, но позднее стало известно, что она скончалась. Трое детей получили незначительные травмы, их жизни ничего не угрожает.

Полиция открыла уголовное производство за служебную халатность, устанавливаются причины трагедии. Виновных обещают привлечь к ответственности.



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