У пенсионеров-переселенцев прибавится хлопот. И вот почему

Среди переселенцев с начала мая в очередной раз разносится паника. Люди теряются в догадках, почему одним переселенцам выплатили пенсии своевременно, другим — спустя небольшую задержку, а третьи (есть и такие) до сих пор не получили выплаты.

В Пенсионном Фонде 5 мая пояснили задержки сложной формулировкой. В сообщении говорится, что «в связи с технологическими изменениями механизма проведения верификации получателей пенсионных выплат изменились сроки изготовления платежных документов на первую декаду мая для пенсионеров из числа внутренне перемещенных лиц».

Как именно изменился механизм, «Новости Донбасса» спросили непосредственно в Пенсионном Фонде. Но там ответили, что пока могут сослаться на изменения в постановлении №365 Кабинета министров. Об этом постановлении, пожалуй, знают многие переселенцы. Именно этот документ с 2016 года привязывает прописку переселенцев из Донбасса и Крыма к возможности получить социальные выплаты и пенсии. А вот изменения от 25 апреля, внесенные в постановление, судя по всему, не успели толком изучить даже в Пенсионном Фонде.

Правозащитники, в свою очередь, обратили внимание на изменения и отметили тревожные моменты.

Общественная организация «Донбасс-SOS» и благотворительный фонд «Право на захист» считают, что постановление нарушает права украинских граждан. Обычный человек увидит в новеллах постановления №335 от 25 апреля больше вопросов, чем ответов. И все же, некоторые выводы можно сделать:

Постановление Кабмина было принято без должной огласки. Это следовало бы сделать, потому что тема выплат пенсий для переселенцев в Украине достаточно острая и может получить еще больший негативный резонанс.

Самое важное: если выплаты были приостановлены, пенсионеру их возобновят только с того месяца, в котором он подаст заявление на соответствующее возобновление, а не с момента, когда пенсию перестали выплачивать. Например, не выплачивают пенсию с марта 2017 года, а человек подал заявление через год. В таком случае, после пройденной верификации пенсионер получит выплаты, начисленные лишь с марта 2018 года.

Деньги, которые были заблокированы, будут выплачиваться на условиях отдельного порядка, утвержденным Кабинетом Министров Украины. Но на данный момент такого порядка нет.

Новое постановление почему-то приравнивает пенсии к социальным выплатам. Здесь стоит вспомнить высказывание заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Георгия Туки: «Пенсия — это не государственные обязательства и не соцвыплаты. Это деньги, которые человек откладывал всю жизнь в Пенсионный Фонд, и всеми международными нормами признано, что пенсия является имуществом человека и никто не может лишить человека права собственности на его имущество».

Запрос на получение электронного пенсионного дела направляется не позже следующего рабочего дня после принятия заявления о назначении или возобновлении пенсии.

Пенсионное дело должно быть передано в течение пяти рабочих дней после получения запроса.

Постановление пока не вступило в силу.

В «Донбасс-SOS» рассказали, что нужно делать, чтобы получить заблокированные деньги:

«Во-первых, обращаться с письменным заявлением о выплате задолженности к органу, ответственному за выплату, обязательно указывая, за какой период была недополучена помощь. Параллельно — обращаемся на Горячую правительственную линию 1545, если задолженность не выплачивают. В случае, если Кабмин будет затягивать с принятием порядка, отказ выплаты задолженности стоит обжаловать в суде».

В фонде «Право на захист» добавляют, что постановление нарушает закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», а именно 46 статью, которая определяет, что выплаты, не полученные по вине органа, назначающего и выплачивающего пенсию, выплачиваются за прошлое время без ограничения каким-либо сроком. Юрист фонда Олег Тарасенко подчеркивает, что госорганы не должны считать виной человека то, что он выехал на неконтролируемую территорию на некоторое время, ведь свобода передвижений — это его конституционное право.

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