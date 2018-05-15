В «ДНР» решили снять ограничения на покупку стартовых пакетов «Феникса»

Мобильный оператор «Феникс» полностью снимает ограничения на покупку сим-карт на один паспорт.

Об этом сообщили в самопровозглашенной республики.

«С мая жителям ДНР предоставлена возможность покупать неограниченное количество стартовых пакетов «Феникс» на один пакет документов», — говорится в сообщении.

Обсуждают эту новость и горловчане. По мнению многих, эта мера связана с возобновлением работы мобильного оператора Vodafone. В то же время жители Горловки остаются недовольными связью «Феникс», отмечая при этом значительные улучшения в работе мобильного интернета.