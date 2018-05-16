В Мариуполе на краже поймали горловчанина

В Мариуполе за покушение на кражу имущества ОАО «Укртелеком» вор получил шесть месяцев ареста.

Как сообщили в местной прокуратуре №2, Ильичевский районный суд Мариуполя признал виновным 27-летнего ранее неоднократно судимого уроженца Горловки в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1,3 ст.185 ч. 2 УК Украины, а именно — в неоконченном покушении на кражу, и приговорил к реальной мере наказания.

«К сожалению, кражи кабельно-проводниковой продукции — явление довольно частое, однако и наказание за указанные преступления — реальное и неотвратимое», — подчеркнула прокурор Кальмиусского отдела Мариупольского местной прокуратуры №2 Елена Ефимцева.

В суде доказано, что в середине февраля злоумышленник ночью залез в один из телефонных колодцев, размещаемых в Кальмиусском районе. Мариуполя, и пытался тайно похитить имущество, принадлежащее ОАО «Укртелеком» — телефонный кабель длиной 68 м. Довести преступление до конца ему помешали работники охраны.

Общая сумма ущерба, нанесенного ПАО «Укртелеком» в результате демонтажа кабеля составляет более 10 тыс. грн.

Суд принял во внимание исчерпывающие доводы прокуратуры и, учитывая социальную значимость указанного правонарушения, объявил приговор, которым осудил похитителя до 6 месяцев ареста. Приговор вступит в законную силу по истечении срока, отведенного на апелляционное обжалование.

Мариуполь-Экспресс