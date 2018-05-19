В больнице скончалась женщина, пострадавшая во время обстрела Троицкого

Напомним, населенный пункт, расположенный на северо-востоке от Горловки, под огонь попал в ночь на 18-е мая.

Сообщалось, что в результате прямого попадания снаряда в жилой дом, где проживала семья, на месте погибли мужчина и мальчик, 2005 г.р. Мать со старшим сыном получили тяжелые ранения и были госпитализированы.

Позднее, по словам главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского, тяжелораненая женщина скончалась в больнице.

По информации заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Туки, при ранении у нее были сильно повреждены грудная клетка и брюшная полость, в частности селезенка, она потеряла много крови.

18-летний подросток, единственный выживший в семье, находится в травматологии.