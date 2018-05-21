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Опубликованы фото последствий прекращения откачки воды на шахте «Юнком»

Понедельник, 21 мая, 2018

Денис Казанский показал последствия остановки насосов на шахте «Юнком» под Енакиево, где ранее проводились атомные испытания. Снимки журналист опубликовал в Facebook.

Шахтный ставок, в который ранее выкачивали подземные воды, всего за месяц полностью пересох. Теперь вода находится в выработках и размывает радиоактивную породу, которая была заражена при ядерных испытаниях 1979 года.

Пока неизвестно, в какие ручьи и колодцы попадут подземные воды, насыщенные частичками радиоактивного грунта.

 

Восточный фарватер



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