Опубликованы фото последствий прекращения откачки воды на шахте «Юнком»

Денис Казанский показал последствия остановки насосов на шахте «Юнком» под Енакиево, где ранее проводились атомные испытания. Снимки журналист опубликовал в Facebook.

Шахтный ставок, в который ранее выкачивали подземные воды, всего за месяц полностью пересох. Теперь вода находится в выработках и размывает радиоактивную породу, которая была заражена при ядерных испытаниях 1979 года.

Пока неизвестно, в какие ручьи и колодцы попадут подземные воды, насыщенные частичками радиоактивного грунта.

Восточный фарватер