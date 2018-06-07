Мужчина получил пулевое ранение под Дебальцево

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Наблюдатели уточняли сообщения о жертвах среди гражданского населения в результате стрельбы из стрелкового оружия и в больнице Светлодарска 61-летний мужчина сообщил им, что получил пулевое ранение при попытке пересечь пешком линию соприкосновения из района вблизи Дебальцево в направлении Светлодарска в то время, как там продолжались боевые действия.

Медики рассказали представителям спецмиссии, что во второй половине дня 2 июня к ним в больницу доставили мужчину, у которого был диагностирован открытый перелом со смещением левой голени. По их словам, пострадавший получил перелом в результате пулевого ранения на вылет.