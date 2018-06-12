В «ДНР» рассказали на каких АЗС есть бензин

Опубликован список заправок где можно приобрести топливо марки А-92 и А-95 за наличный расчет.

Так, в нем указаны и две АЗС Горловки — на пр.Ленина, 59 и ул.Интернациональная, 89д. Кроме того, указаны 4 заправки в Донецке и по одной в Снежном, Енакиево, Макеевке и Шахтерске.

В то же время жители Горловки и Донецка продолжают сообщать, что заправить автомобиль по-прежнему является большой проблемой, а 92-й и 95-й бензин вместо обещанных 51-52 рублей стоит на 10% больше.

Напомним, сложная ситуация с поставками топлива в Горловке продолжается уже около месяца.