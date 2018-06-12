Для ликвидации последствий урагана в Горловку прибыли бригады строителей из других городов

Горловские коммунальщики для ликвидации последствий урагана получили в помощь специалистов и стройматериалы.

Как говорится в сообщении, бригады строителей прибыли из Донецка, Енакиево, Макеевки и др.городов. Около 160 рабочих различных специальностей займутся восстановлением разрушенных кровель.

Также выделена техника для проведения ремонтных работ в количестве пяти единиц. Кроме того, в город прибыл груз, состоящий из 540 рулонов рубероида для ремонта. Отмечается, что строительные материалы (рубероид, обрезная доска, деревянные стропила и др.) будут поступать в течение недели.