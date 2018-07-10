В работе ПриватБанка произошел сбой

Некоторое время не работали банкоматы и POS-терминалы самообслуживания, также нельзя было использовать и приложения.

В пресс-службе финансового учреждения сообщили, что причиной стала авария магистральных каналов в конце рабочего дня 9-го июля.

В экстренном режиме были подключены резервные каналы связи для восстановления стабильной работы сервисов, после чего (по состоянию на 21:47) в банке заявили, что стабильная работа сервисов эквайринга и сети банкоматов полностью восстановлена.

Все операции с пластиковыми карточками проводятся в штатном режиме, платежи клиентов выполняются согласно графику.