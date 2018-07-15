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Кабмин потратит на Донбасс 12 млрд. грн.

Воскресенье, 15 июля, 2018

Премьер-министр Владимир Гройсман сообщает, что на восстановление Донбасса в этом году Кабинет министров готов выделит 12 млрд. грн.

Кабинет министров Украины направит на проекты инфраструктуры Донбасса в этом году в сумме 12 млрд грн. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства, отчитываясь об итогах первого полугодия.

«В этом году мы направляем 12 млрд. грн. на различные программы. Но мне кажется, что к этому подошли очень механически — количеством объектов и количеством проектов. Мой вопрос только один, я хочу, чтобы мыслили категориями, не количеством проектов, а того, что построение того или иного объекта даст в качестве жизни украинским гражданам на Донбассе. То есть какие проекты нужно строить», — подчеркнул он.

Глава правительства отметил, что сейчас все проекты проходят инспектирование по поводу их необходимости.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил провести ревизию проектов, которые реализуются на Донбассе, на предмет того, соответствуют ли они потребностям людей.

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