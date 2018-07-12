Фронтовая Горловка: за неделю скончались 51 человек

Такие печальные цифры были озвучены во время аппаратного совещания местных властей от «ДНР».

В период с 2-го по 8-е июля в Горловке скоропостижно скончались 51 человек, совершено одно самоубийство.

Что касается криминальной обстановки в городе, то за неделю зарегистрировано 313 заявлений и сообщений жителей о преступлениях и происшествиях — о кражах, телесных повреждениях, хулиганствах и мошенничествах и др.

Ранее «Кочегарка» сообщала, что за указанный период в Горловке на свет появились 11 мальчиков и 7 девочек.