На газораспределительной станции «Марьинка» начались ремонтные работы

Газопровод высокого давления и газораспределительная станция «Марьинка» были выведены из строя в июле 2014-го года в результате боевых действий.

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, после двухлетнего перерыва начались работы на газопроводе высокого давления и газораспределительной станции «Марьинка».

«Несмотря на сложную оперативную обстановку вдоль линии соприкосновения, украинская сторона СЦКК под руководством командования Объединенных сил, при участии ГПСУ, ГСЧС, ОБСЕ продолжает принимать меры по уменьшению социального напряжения среди местного населения, которое проживает в районе линии соприкосновения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 2014-го года более 26 тысяч жителей Красногоровки и Марьинки, десятки объектов гражданской инфраструктуры, больницы и учебные заведения остаются без газоснабжения.

После получения гарантий безопасности для проведения восстановительных работ на газопроводе высокого давления и газораспределительной станции «Марьинка» начался первый этап работ — 29-го августа проводилось разминирование территории.