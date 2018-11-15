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В «ДНР» вдове и детям ликвидированного Захарченко назначили пенсии и закрепили за ними элитный автопарк

Четверг, 15 ноября, 2018

Семье ликвидированного главаря «ДНР» Александра Захарченко назначена пожизненная пенсия, обеспечена охрана и элитное медицинское обслуживание. Соответствующий «закон» принял фейковый «народный совет» 9 ноября.

В нем говорится, что «в случае досрочного прекращения полномочий «главы «Донецкой народной республики» в связи со смертью его семье выплачивается единовременное пособие в размере годовой заработной платы «главы».

Кроме того, нетрудоспособные родители и несовершеннолетние дети ушедшего из жизни лидера «республики» имеют право на получение ежемесячного пособия — это еще одна зарплата «главы ДНР» в месяц. В течение пяти лет со дня смерти членам его семьи «предоставляется право на пользование служебным автотранспортом и медицинское обслуживание в объеме, предоставляемом на день прекращения исполнения полномочий».

Так же члены семьи умершего главаря обеспечиваются «государственным» жильем.

ОстроВ



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