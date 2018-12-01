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Мэр Покровска уволил заместителя, оказавшегося «чиновником ДНР»

Суббота, 1 декабря, 2018

Мэр Покровска Руслан Требушкин уволил своего заместителя Михаила Голубева, который до недавнего времени работал на одном из коммунальных предприятий в Горловке.

Об этом сам Требушкин сообщил на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщил телеканал «Орбита», Требушкин предложил Голубева на должность пятого заместителя городского головы. Однако журналисты телеканала выяснили, что до июня текущего года Голубев являлся директором КП «Управляющая Компания города Горловка».

Сам Требушкин утверждает, что о сотрудничестве Голубева с «ДНР» ему сообщили сотрудники Службы безопасности Украины.

«Хочу поблагодарить за внимательность и бдительность сотрудников Службы безопасности Украины, которые сразу после сессии сообщили о фактах работы Михаила Голубева на руководящей должности на территории непризнанной ДНР. Во время собеседования Голубев скрыл этот факт.
Хочу отметить и подчеркнуть, что на должность заместителя городского головы или любую другую он НЕ БЫЛ И НЕ БУДЕТ ПРИНЯТ!!!
Еще раз хочу поблагодарить Службу безопасности Украины за высокий профессионализм!», — пишет мэр Покровска.

Трибун



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