В Горловке возле офиса наблюдателей ОБСЕ скончалась женщина

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 10-е января.

Согласно информации, накануне перед своим офисом в Горловке наблюдатели видели тело 69-летней умершей женщины, рядом с которым находились трое медиков и четверо членов вооруженных формирований «ДНР». Рядом также находился автомобиль «Скорой помощи».

От мужа умершей наблюдатели узнали, что ей стало плохо ближе к вечеру 9-го января, когда они проходили мимо офиса СММ. Весь день супруги провели в очереди на блокпосту со стороны Горловки, пытаясь выехать на подконтрольную Украине территорию, но из-за большой очереди им это сделать не удалось.

Ранее «Кочегарка» сообщала, что 10-го января на КПВВ под Горловкой сразу три мужчины скончались в результате сердечных приступов.