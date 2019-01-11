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В Горловке возле офиса наблюдателей ОБСЕ скончалась женщина

Пятница, 11 января, 2019

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 10-е января.

Согласно информации, накануне перед своим офисом в Горловке наблюдатели видели тело 69-летней умершей женщины, рядом с которым находились трое медиков и четверо членов вооруженных формирований «ДНР». Рядом также находился автомобиль «Скорой помощи».

От мужа умершей наблюдатели узнали, что ей стало плохо ближе к вечеру 9-го января, когда они проходили мимо офиса СММ. Весь день супруги провели в очереди на блокпосту со стороны Горловки, пытаясь выехать на подконтрольную Украине территорию, но из-за большой очереди им это сделать не удалось.

Ранее «Кочегарка» сообщала, что 10-го января на КПВВ под Горловкой сразу три мужчины скончались в результате сердечных приступов.



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