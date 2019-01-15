В Горловке на обочине дороги обнаружили мужчину с разбитой головой

Пострадавший явно нуждался в помощи.

Неизвестно, чем бы закончилась эта история, произошедшая несколько дней назад, если бы не проезжавший мимо горожанин, который на своем автомобиле доставил того в больницу.

Оказалось, что у 42-летнего местного жителя была разбита голова, он потерял много крови и находился в критическом состоянии. Тяжелое положение пострадавшего усугубляла и морозная погода. В сообщении отмечается, что медики успели оказать ему квалифицированную помощь во многом благодаря неравнодушию остановившегося горожанина.