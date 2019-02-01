За неделю в Горловке скончались 60 человек

Население города продолжает сокращаться, об этом стало известно во время аппаратного совещания местных властей от «ДНР».

В период с 21-го по 27-е января в Горловке скоропостижно скончались 60 человек, один горожанин покончил жизнь самоубийством, еще двое умерших было обнаружено на улице.

Ранее «Кочегарка» сообщала, что за указанный период в Горловке на свет появилось всего 6 малышей — 3 мальчика и 3 девочки.

Что касается криминальной обстановки в городе, то за неделю зарегистрировано 344 заявлений и сообщений жителей о преступлениях и происшествиях — о кражах, телесных повреждениях, хулиганствах и мошенничествах и др.