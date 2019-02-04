Наблюдателей ОБСЕ не пропустили через блокпост «ДНР»

Об этом стало известно, из отчета Специальной мониторинговой миссии.

Согласно информации, 28-го января наблюдатели так и не смогли узнать о ситуации, которая происходит на блокпосту, т.к. вооруженные сторонники «ДНР» не разрешили въезд.

«На блокпосте вооруженных формирований в н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка) вооруженный мужчина в камуфляжной одежде сказал патрулю Миссии, что наблюдателям необходимо покинуть этот район, так как его «командир» не был проинформирован о прибытии СММ. Наблюдатели разъяснили положения мандата Миссии, и вооруженный мужчина попросил их подождать. Примерно через 10 минут другой мужчина в камуфляжной одежде сообщил наблюдателям о том, что он переговорил с «людьми из Донецка» и патруль должен покинуть этот район, а также о том, что наблюдатели СММ не имеют права находиться на блокпосте и общаться с присутствующими там гражданскими лицами.», — говорится в сообщении.