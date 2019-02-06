В Горловке на кражах попались еще два местных жителя

Злоумышленников за совершенные кражи задержали в Никитовском районе.

В первом случае мужчина похитил имущество своих знакомых, которое приметил накануне.

«Из сарая потерпевшего «горе-работник» похитил газовые баллоны и инструменты на сумму более 5 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Второй злоумышленник похищал золотые изделия у… собственной матери, чтобы покупать спиртное. Отмечается, что потерпевшая обратила внимание на отсутствие ювелирных изделий только после того, как стала замечать крупные суммы денежных средств у сына.