В Горловке на кражах попались еще два местных жителя

Среда, 6 февраля, 2019
Злоумышленников за совершенные кражи задержали в Никитовском районе.
В первом случае мужчина похитил имущество своих знакомых, которое приметил накануне.
«Из сарая потерпевшего «горе-работник» похитил газовые баллоны и инструменты на сумму более 5 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Второй злоумышленник похищал золотые изделия у… собственной матери, чтобы покупать спиртное. Отмечается, что потерпевшая обратила внимание на отсутствие ювелирных изделий только после того, как стала замечать крупные суммы денежных средств у сына.