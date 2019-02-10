Как изменились цены на продукты в Горловке?

Городские власти от «ДНР» рассказали об итогах очередного мониторинга цен на продовольственные товары. В начале февраля были обследованы два десятка объектов торговли (магазины и рынки).

Согласно информации, цены на продукты существенных изменений не претерпели. Однако, сравнивая цены за последние несколько месяцев, можно сказать о сезонном подорожании картофеля, который сейчас «стартует» от 20 руб. за кг, столько же стоит свекла. Стоимость лука репчатого — от 17 руб., моркови — от 23, свежих огурцов и помидоров — от 140 и от 160 руб. за кг соответственно.

По сравнению с осенним периодом выросла стоимость куриных яиц — от 60 рублей за десяток. Стабильна стоимость говядины и свинины на кости (2 сорт) — от 280 и 225 рублей за кг соответственно. Мясо птицы (тушка потрошенная) – от 120 руб./кг.

Цена масла растительного (рафинированного) не изменилась – от 63 руб. за литр, а вот сахар-песок стал немного дороже — от 40 руб./кг.

В целом, отмечается — дефицита товаров нет.