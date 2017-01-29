«Шахтер» разгромил «Норчепинг»

Дончане провели второй товарищеский матч в Португалии, на этот раз успешней.

После ничьей с «Аустрией» Фонсека произвел ротацию состава, но все равно футболисты провели на поле не более тайма. В первой половине встречи «Шахтер» доминировал, но забить удалось лишь один раз (Кучер), а вот после перерыва, когда на газон вышли новые игроки, голы посыпались как из рога изобилия. На 51-й минуте Срна с лета замкнул навес Фреда, а через три минуты Александр Зубков разобрался сразу с несколькими защитниками и отправил мяч в сетку ворот. Еще минут через десять Прострел Бланко Лещука замкнул Тайсон. На 69-й минуте шведам удалось один гол сквитать, но через три минуты быструю контратаку завершил Бланко Лещук, а итоговый счет установил Фред красивым, а главное, точным ударом со штрафного.

Следующий матч горняки проведут в рамках Atlantic Cup — 31 января в 18 час. «Шахтер» сыграет с чешским «Яблонцем». Прямая трансляция запланирована на канале «Футбол 1».