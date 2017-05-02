Фронтовая Горловка: под обстрел вечером попало Зайцево, разбит дом

Понедельник не стал исключением — боевые действия в окрестностях города продолжились.

Первый раз местные жители сообщили о стрельбе около полудня — в стороне Зайцево периодически были слышны тяжелые «бахи», возможно, работал танк. Позднее, разного вида вооружение применялось то на юго-западе, то на западе и севере. Днем также мощно гремело в направлении Светлодарска.

Затем о боях рассказали уже вечером. Около 18 час. в результате боевых действий был поврежден жилой дом на ул.Полетаева. Пострадавших, к счастью, нет. Продолжал «бахать» северо-восток, а на севере после 21 час. кроме стрелкового были слышны минометы. Такая ситуация сохранялась почти до полуночи.

В ж/м Трудовские (западная окраина Донецка) пострадали два человека. Днем при подрыве на взрывном устройстве был ранен мужчина 1979 г.р., а ближе к 18 час в результате минометного обстрела ранение в области груди получил мужчина, 1965 г. р.

Вечером во время обстрела окраины Марьинки из минометов получили ранения еще двое мирных жителей. С диагнозом осколочные ранения они были доставлены в Кураховскую горбольницу.