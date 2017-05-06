В «ДНР» рассказали, что Горловка — единственный город, получающий электроэнергию из Украины

На сегодняшний день подконтрольная «ДНР» часть Донецкой области не зависит от энергорынка Украины.

Как рассказали представители самопровоглашенной республики «электроснабжение Горловки зависит от украинской стороны и на данный момент это единственный населенный пункт, который получает электричество с территории, подконтрольной украинскому правительству – от Углегорской тепловой электростанции».

В «ДНР» уверены, что в случае отключения города от электричества, его в течение часа «перезапитают от Донецка».