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Фронтовая Горловка: окраины «шумели» весь день

Пятница, 12 мая, 2017

По словам местных жителей, боевые действия в окрестностях города продолжались весь день.

11-го мая стрелять начали еще до полудня. Около 11 час. зашумел север, хотя по другим данным в этом направлении было неспокойно с самого утра. Очевидцы рассказали, что кроме стрелкового применялись гранатометы, крупнокалиберное вооружение, БМП и, возможно, танк. О том, что ситуация не успокоилась, горожане сообщали днем.

К 16 час. возросла активность в районе Широкой Балки, где, как минимум, в течение часа периодически раздавались «бахи». Уже после 18 час. стало слышно стрелковое на западе города, а после наступления темноты снова эпицентром событий стал север. Кроме того, серьезные бои завязались на светлодарском направлении, при этом продолжал грохотать юго-запад.

К полуночи ситуация не изменилась — по прежнему громко было на участке от Майорска до Гольмовского, иногда и в районе Широкой Балки. Стихать начало лишь после часа ночи.

Наиболее интенсивные бои в четверг зафиксированы на востоке и севере от Мариуполя, продолжаются бои под Донецком.



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