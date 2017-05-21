ДМЗ начал работу после введения «внешнего управления»

На Донецком металлургическом заводе (ДМЗ) 18 мая состоялся выпуск чугуна из доменной печи №1. Об этом сообщается на странице во Вконтакте «Типичный Донецк».

Отмечается, что это первая продукция, выпущенная на заводе после введения на нем «внешнего управления».

Источник «Новостей Донбасса» подтвердил информацию о выпуске чугуна.

Напомним, в феврале 2017 года Донецкий металлургический завод (ДМЗ), входящий в группу «Донецксталь», остановил работу единственной действовавшей доменной печи (ДП) №1 в связи с отсутствием железорудного сырья (ЖРС) вследствие блокады железной дороги в зоне размежевания и прекращением поставок сырья.

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