Генштаб признал проблему с призывом в ВСУ в западных регионах

В Минобороны считают необходимым изучение рынка труда на западе страны. Часть призывников работают в других регионах и за границей, и следовательно отсутствуют по месту регистрации.

Об этом сообщил на брифинге начальник главного управления персонала, замначальника Генштаба генерал-лейтенант Артур Артеменко.

«Западные области несколько недовыполняют план. Наверное, в связи с сезонными работами, которые там проходят. Нам нужно разобраться с вопросом рынка труда, который там есть», – отметил он.

Отвечая на вопрос, означает ли это, что многих призывников нет на месте, так как они работают в других регионах и за границей, Артеменко ответил утвердительно.

Что касается призывников из восточных регионов Украины, то Артеменко акцентировал внимание, что в этих регионах всегда выполняется план. «Эти призывники наиболее мотивированы для выполнения заданий», – объяснил он.