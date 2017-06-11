Детсад «Василек» отпраздновал пятидесятилетний юбилей

В четверг, 8 июня, дошкольное образовательное учреждение № 15 «Василек» отпраздновал свой полувековой юбилей.

Детский сад «Василек» был открыт в далеком 1967 году. На момент открытия в саду воспитывалось и обучалось 150 детей. Такое название учреждению дали в связи с тем, что вокруг ДОУ раскинулось чудесное васильковое поле. За 50 лет работы из светлых стен детского сада выпустились 2500 тысячи детей.

В ходе праздничного мероприятия педагоги принимали поздравления от гостей из управления образования, а также от родителей и выпускников детского сада.

Затем состоялся концерт с участием воспитанников и коллектива дошкольного учреждения.