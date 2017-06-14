И войны не надо: на Донбассе может «утонуть» целый город

Помните огромную дыру в земле в Пермском крае Российской федерации, когда провал поглотил часть дачного поселка? В Украине 100 тыс. человек живут над местом, которое однажды может уйти под землю схожим образом. Затопление донецких шахт – это не мнимая угроза, а вполне реальная, особенно для жителей Бахмута и Соледара.

В начале мая топ-темой для СМИ стали заявления многочисленных чиновников об опасности, которая грозит Донбассу из-за подтопления шахт на неподконтрольной Украине территории.

Министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Вадим Черныш отметил, что уровень воды в затопленных шахтах на подконтрольной «ДНР» и «ЛНР» территории является критическим и почти достиг предельно допустимого.

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко посетовала, что провести нормальный мониторинг ситуации на предприятиях невозможно, так как этому мешают «власти» самопровозглашенных «республик», хотя международные партнеры Украины по «нормандскому формату» готовы оказать помощь в предотвращении катастрофы.

В свою очередь представители самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР» заявляли об ухудшении экологической ситуации по вине Украины и требовали пустить своих «инспекторов» на украинские предприятия Донбасса с целью их проверки.

В результате тема экологии обсуждалась на встрече контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе в Минске 15 мая. После этого разговоры смолкли, но опасность никуда не исчезла.

В мгновенье ока разверзлась земля

Сначала немного истории.

В 2014 году в Пермском крае Российской Федерации буквально мгновенно огромный провал поглотил часть дачного поселка. В пропасть рухнули деревья, дома. И только каким-то чудом в месте провала не было людей.

Причиной провала стало подтопление шахты «Уралкалия». Несмотря на систему гидрозакладки и мощные пласты глины, которые защищали соль от проникновения воды, добыча соли в промышленном масштабе создала трещинки, по которым вода стала проникать в подземные полости, пустоты и накапливаться между слоями пород. В результате размыва слабых пород в слоях глины образовались подземные озера. В какой-то момент они промыли себе дорогу и в выработке действующей шахты. Произошло подтопление. Уже через два дня после подтопления шахты произошел провал грунта на расстоянии почти в 4 км от нее, то есть вода за день промыла себе путь в 4 км к старым заброшенным выработкам и объединила их в большую полость, что и привело к обрушению. Всего за три месяца провал увеличился в 4 раза.

Также в момент первичного подтопления обрушения грунта были и в других районах на расстоянии 5-10 км от шахты.

Это не первая авария в местах добычи соли. В 1995 году в Соликамске за несколько секунд образовался провал глубиной более 4 м и площадью 950 на 750 кв. м.

Похожие аварии были и в других странах. Например, в США в 1980 году трещина, возникшая в пласте соли, привела к тому что вода нашла путь в шахту из близлежащего озера Пенер в Луизиане. Найдя путь, вода мгновенно размыла промоину, и в провал всосало даже несколько рыболовецких шхун.

Отчего так случается? Все дело в особенностях физических свойств соли, которая сама по себе является очень крепким минералом, способным выдерживать огромные нагрузки, но лишь при условии полностью сухого состояния. Вода даже в небольшом объеме способна вымывать в соляных пластах огромные полости, что естественно разрушает их целостность.

Украинский Соликамск

В Донецкой области есть свой Соликамск — город Соледар, в окрестностях которого тоже добывали соль с незапамятных времен и совсем в других масштабах. За столетия соледобычи под городом образовались полости-пустоты в 30-35 м высотой.

Они никак не раскреплены, то есть соль держит сама себя. В пласте соли, толщина которого составляет 40-50 м, комбайнами вынимали середину в 30 м высотой. И все. Ширина выемки обычно составляет 14-15 м, затем оставляют целик и рядом бьют новую выработку. Соляные столбы и крыша из соли на них в 10 м толщиной держат на себе 300 м грунта, и еще город, который венчает этот слоеный торт, как вишенка. Общая протяженность выработок — уже более 200 км.

В итоге площадь пустоты под городом намного больше самого города, и Соледар сейчас напоминает своего рода «летающий остров»: он парит на соляной подушке над выработками, которые образованы в результате многолетней добычи соли. А ее, по подсчетам специалистов, уже изъяли свыше 280 млн тонн.

Объем пустоты под городом — более 110 млн кубометров. Если представить себе среднюю двухкомнатную квартиру и ее просторы, то в пространстве от Соледара до Бахмута легко поместится миллион таких квартир. Ну, или как любят повторять на самом предприятии «Артемсоль», объем добытой из-под земли соли уже более чем сорок пирамид Хеопса. А этот объем намного превышает размеры самого города и прилегающих к нему поселков. Мало того, эти пустоты, как и в настоящих пирамидах, еще и соединены ходами между собой.

Страшно представить, что может натворить проникшая в такую «пирамиду» вода, а между тем это вполне реально, причем уже давно.

Донецкий кряж и затопленные шахты – смертельная комбинация

Есть на Донбассе так называемый Донецкий кряж — полоса возвышенностей высотой до 370 м, протянувшаяся с севера на юг примерно посредине Донецкой и Луганской областей. И так уж получилось, что линия разграничения буквально повторяет геологический изгиб Донецкого кряжа. И подконтрольные Украине территории находятся на 100-150 м ниже зоны АТО, а города Бахмут и Соледар находятся буквально на линии разграничения зоны АТО, в 30-35 км от линии активных боестолкновений.

Например, тот же Соледар лежит на высоте всего 100 м от уровня моря, в то время как соседние к нему города расположены на 120-200 м выше, то есть в случае наличия под этими городами скопления подземных вод вся эта жидкость под наклоном устремится вниз — к Соледару.

Рядом с Соледаром и Бахмутом находится Горловка, расположенная на главной антиклинали Донбасса — на ее вершине на высоте в 295-310 м над уровнем моря. Все горные породы залегают под крутым углом от Горловки крыльями в разные стороны.

Все шахты Горловки сегодня затоплены, но поскольку соседние города лежат ниже, вода здесь никогда не выйдет на поверхность, а вместе с грунтовыми водами и водой от естественных осадков будет сливаться из Горловки по направлению падения пластов, формируя подземные реки.

Спад одного крыла начинается от шахты им. Гагарина на Торецк, и именно с этого города начинается так называемая Торецкая котловина, спад второго крыла тянется от Енакиево на Кировск и оба спада сливают воду на так называемую Бахмутскую котловину, над которой и расположены города Бахмут и Соледар, под которыми соляные пустоты высотой в десятки метров.

Получается, подземные воды из затопленных шахт Горловки и Торецка сейчас просачиваются на Бахмут, где меловые породы и гипс, которые тоже становятся мягче от воды, вымываются и дальше под углом стремятся под Соледар. Под Бахмутом много пустот и выработок: там есть выработки от добычи соли, выработки гипса и мела. Именно в меловых отложениях есть карстовые пустоты, способные формировать подземные озера, накапливая воду длительное время.

С другой стороны этой «чаши» расположены Енакиево и Кировск, чьи шахты вследствие боев в зоне АТО также оказались затопленными. И снова-таки вода с них будет просачиваться под Соледар, так как падение горных пород ведет именно в этом направлении, и оба они на 100 м выше украинского Соликамска.

Все шахты Горловки и Енакиево, а их более десятка, сегодня остановлены, откачка воды из них фактически не ведется, а если и ведется, то недостаточными темпами, и в итоге сотни километров выработок и пустот, оставшихся после угледобычи, постепенно наполняются водой, так что сейчас неизвестно, какой уровень уже затоплен. Но Горловка стоит на вершине антиклинали, вода хоть и накапливается, но постоянно стекает: подземные воды по пластам «уходят» в Торецкую и Бахмутскую котловину, а приповерхностные и грунтовые — на Бахмут.

В Горловке шахты, в среднем, имели глубину в 1000-1100 м, в то время как соляные выработки Соледара имеют глубину в 300 м. При затоплении в Горловке уровня в 250 м шахтные воды начнут проникать в Соледар.

Соль — очень крепкий минерал, соляные столбы держат на себе десятки квадратных километров Бахмута и Соледара, но перед водой они бессильны. Накопление воды ведет к образованию подземных рек, а последние, естественно, текут туда, куда уклон, который расположен в сторону Бахмутской котловины. Соляные столбы перед подземной рекой устоят несколько часов. Неизвестно, сколько воды уже скопилось и сколько выработок они уже подмыли.

В Пермском крае возле Соликамска никто не предполагал возможности провала поверхности, и он стал полной неожиданностью, но там объемы добычи и выработок были в сотни раз меньше. А на поверхности стоял пустующий и заброшенный дачный поселок. Над Бахмутской котловиной много поселков и два довольно крупных города — Бахмут и Соледар, и в общей сложности над пустотами соляных выработок сейчас проживает более 100 тыс. человек. Масштаб возможной трагедии может быть невероятным.

Никита Синицин, 112.ua

