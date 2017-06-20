В Украине обнародовали список сайтов, рекомендованных для запрета

Вторник, 20 июня, 2017
Министерство информационной политики опубликовало список интернет-ресурсов, имеющих признаки нарушения украинского законодательства.
Соответствующий перечень был обнародован на сайте ведомства.
Всего в данном списке числятся 20 порталов, доступ к которым в Украине рекомендуется закрыть.
Согласно данным министерства, указанные сайты разжигают межэтническую и межнациональную рознь, призывают к свержению конституционного строя и изменению территориальной целостности Украины, а также нарушают закон о деккомунизации.
В списке числятся такие интернет-ресурсы, как Антимайдан, News Front, новостное агентство Харьков, Novorossia Today, «Политнавигатор» и др.