В Украине обнародовали список сайтов, рекомендованных для запрета

Министерство информационной политики опубликовало список интернет-ресурсов, имеющих признаки нарушения украинского законодательства.

Соответствующий перечень был обнародован на сайте ведомства.

Всего в данном списке числятся 20 порталов, доступ к которым в Украине рекомендуется закрыть.

Согласно данным министерства, указанные сайты разжигают межэтническую и межнациональную рознь, призывают к свержению конституционного строя и изменению территориальной целостности Украины, а также нарушают закон о деккомунизации.

В списке числятся такие интернет-ресурсы, как Антимайдан, News Front, новостное агентство Харьков, Novorossia Today, «Политнавигатор» и др.

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