Из-за торговой блокады бюджет потерял более миллиарда гривен – ГФС

За пять месяцев блокады торговли Украины с зоной АТО бюджет потерял более 1 млрд гривен налогов.

Об этом в комментарии ЭП заявил глава офиса крупных налогоплательщиков ГФС Евгений Бамбизов.

«У нас на учете в офисе находится 105 крупных предприятий, зарегистрированных в зоне АТО на подконтрольной Киеву территории», — сказал Бамбизов.

По его словам, с начала года в ходе введения в «ДНР» внешнего управления было потеряно 35 крупных предприятий.

«Эти компании продолжают оставаться налогоплательщиками Украины, но налоговые платежи от них уменьшились», — сказал он.

«Мы посчитали не только прямые потери, но и косвенные – ведь эти предприятия сотрудничали с портами, компаниями-перевозчиками. За пять месяцев мы потеряли 1,05 млрд. гривен налоговых поступлений», — объяснил Бамбизов.

Он отметил, что самые большие потери по налогу на прибыль — общая сумма недополученных в бюджет средств более 600 млн. гривен. На втором месте — потери от НДС (370,7 млн. гривен).

Офис крупных налогоплательщиков зафиксировал также недопоступления и по другим налогам: военному сбору (-10,4 млн. гривен), доли чистой прибыли (-82,6 млн. гривен), НДФЛ (-30,9 млн. гривен) и ЕСВ (-107,8 млн. гривен).

«Самые большие потери приходятся на предприятия DTEK, в том числе «Схидэнерго», «Свердловантрацит», «Ровенькиантрацит», шахта «Комсомолец Донбасса» и другие компании», — сказал Бамбизов.

«В списке компаний, от которых из-за блокады уменьшились платежи в бюджет также «Техремпоставка», «Донбасэнерго», «Енакиевский Коксохимпром», «Днепровский меткомбинат», «Мариупольский порт», «Арселормиттал Кривой Рог» и другие компании», — подытожил он.

Напомним, СНБО на заседании 15 марта принял решение о временном запрете перемещения товаров через линию разграничения в зоне АТО до возвращения захваченных предприятий под юрисдикцию Украины, стоимость которых оценивается в 2 млрд. долларов.

Экономическая правда