Желающим отдохнуть в Седово на въезде приходится заполнять «миграционку»

Желающим отдохнуть в приморском поселке Седово заставляют предоставлять информацию о паспортных данных, прописке и IMEI мобильного телефона.

Об этом в соцсетях сообщили жители подконтрольной «ДНР» территории.

«Друзья, планирующие отдых в Седово. Ехала на прием в Тельманово автобусом Донецк-Седово. Всем пассажирам водитель раздал «миграционные карты». Взяла специально для вас))))) Вы можете заранее их заполнить в спокойной домашней атмосфере перед выездом», — написала одна из жительниц неподконтрольной территории.

ОстроВ