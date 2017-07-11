Цена на газ для населения пока повышаться не будет

В период отопительного сезона 2017-2018 годов цена на газ для населения повышаться не будет.

Об этом на пресс-конференции заявил замглавы Министерства энергетики и угольно промышленности Украины Игорь Прокопив.

Цена газа для населения меняться не будет. Мы практически завершили все расчеты, взвесили аргументацию, донесли до правительства. Думаю, что на днях этот вопрос будет озвучен, — сказал Прокопив.

По его словам, в Минэнерго не видят предпосылок, которые бы стали основанием для роста цен на газ для населения.

При этом с 1 июля «Нафтогаз» снизил цены на газ для промышленности: минимальные цены снижены на 3,1% – до 7208,4 гривны, максимальные – на 2,9% – до 8008,8 гривны.

Trust.ua