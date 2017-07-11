Истории переселенцев: инженер выращивает сладкий картофель

Олег Михеев переехал вместе с семьей из Головки в село Степановка, что в 15 км от Винницы. Приобрел обросший сорняками дом и занялся выращиванием ягод.

«До переезда был свой бизнес. Занимался обслуживанием компьютеров. Хотя по образованию химик-технолог. А в Степановке занялся сельским хозяйством. Под грантовые программы оборудовал теплицу, купил инструменты. Выращиваю малину и клубнику. Это выгоднее, чем картофель. Например, со ста соток можно собрать тонну малины. Если продать закупщику по 30 гривен, получится 50 000 гривен прибыли. Также начинаем выращивать батат — сладкий картофель. Такую не ест колорадский жук и выгодно продавать. Килограмм стоит 30-40 гривен.

В Горловке имели собственную квартиру. Перед отъездом закончили ремонт, который длился пять лет. Вложили много усилий и денег. Сейчас там бесплатно живут знакомые из многодетной семьи. Оплачивают коммунальные и время от времени пересылают наши вещи…

Когда покупали дом, назвал условно-годным для жилья. Крыша не течет, окна есть, немного мебели. В прошлом году выиграли небольшой грант на ремонт. Начали делать самое необходимое. Залили бетоном пол, который был земляной. Поставили котел для отопления. Очень помогали местные жители. Сосед ремонтировал со мной крышу. Тракторист вскопал огород за полцены. Соседи подарили буфет, стол, матрас, подушку, диван. Приносили овощи со своих огородов, молоко…

Раньше делал ставку на комфортную жизнь и уют. Сейчас научился радоваться простым вещам. Привыкать пришлось только к местным обычаям. Например, к оплате за работу. В Горловке, если нанимаю человека, по желанию максимум могу напоить его чаем. Здесь нужно заплатить, накормить, сделать кофе. Если это работа трактором, то заправка топливом — отдельно. В конце вечера надо поставить магарыч, еще и сесть с рабочим выпить. Иначе — дела не будет «, — рассказал мужчина.

Gazeta.ua