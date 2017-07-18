Стали известны предварительные цифры по ипотеке для переселенцев

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука обнародовал подробности предварительных договоренностей по ипотеке для переселенцев.

По его данным, ориентировочная сумма кредита составит 300 000 гривен.

«Ориентировочный срок — 20 лет. Процентная ставка на первые 3 года — 7%. ВПЛ платит первый взнос 10% — 30 000 грн. Через 3 года КФС платит 50% тела кредита — 135 000 грн. С того момента кредитная ставка увеличивается до 14% годовых. Ежемесячный платеж составляет — 1575 грн + 661 грн тело кредита = 2230 грн / месяц», — написал он на странице в Facebook.

Тука отметил, что это не окончательный вариант.

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