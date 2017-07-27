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В «ДНР» слонимское масло продают под другой торговой маркой

Четверг, 27 июля, 2017

Производители молокопродукции в Донецкой области выдают себя за «белорусов» — такая информация 24 июля появилась на сайте «Остров».

Как отмечалось в заметке, «белорусские» молочные продукты, изготовленные в Горловке (город областного значения на востоке Украины, который с 2014 года де-факто контролируется самопровозглашенной ДНР. — Прим. автора), продаются в супермаркетах Донецкой области. Так, на прилавках можно найти ассортимент молокопродуктов торговой марки «Беларуская ферма». На упаковке — надписи на белорусском языке.

Однако по факту производителем является некое «ТАА Твой вырабляльнік», производственные мощности которого размещены в Горловке. По указанному адресу — ул. Никитовская, 33 — размещается «Горловский молокозавод».

Покупателей информируют, что молокопродукты произведены из «белорусского сырья». Примечательно, что на упаковке указано, что производитель находится в Украине, а не в «ДНР».

По информации дончан, в магазинах продается и масло торговой марки «Беларуская ферма», однако на нем производителем указан цех «Слоним» Щучинского маслосырзавода. Горловка является лишь местом фасовки масла.

Данный факт «ГС» попросила прокомментировать руководство цеха «Слоним» Щучинского маслосырзавода.

— В Украину продукцию грузили сравнительно давно. Наше масло покупает больше Россия, откуда оно и могло быть завезено. Предприятия берут наше масло на переработку, в том числе делают из него спреды. Вы сказали, что на обертке указано, что место фасовки масла — Горловка, а производитель — цех «Слоним». Если подобное не запрещено регламентом этой страны, то ничего страшного и противозаконного в этом нет. В любом случае на товаре должна быть указана максимальная информация, чтобы не вводить покупателя в заблуждение. А если есть претензии по качеству нашей продукции, то мы выезжаем разбираться на место, — сказала в телефонном разговоре начальник основного производства цеха «Слоним» Ольга Крот.

Газета Слонимская



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