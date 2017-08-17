Работники торговли — лидеры по зарплате в Донецкой области

На сайте Донецкого областного управления статистики появились данные о средней зарплате в июне. Она, в сравнении с июнем прошлого года, выросла на 35% и составила 8 144 гривни.

Это на 10 % больше, чем средняя зарплата по Украине. Наша область по зарплате на втором месте после Киева, жители которого в первом месяце лета, в среднем, получали 11091 грн.

Самыми высокооплачиваемыми на Донбассе в июне были вновь работники торговли с зарплатой 15690 грн. Связан столь высокий уровень оплаты труда со значительными выплатами в сфере оптовой торговли.

Около 11 тысяч грн., в среднем, заплатили металлургам и более 10500 грн. – работникам предприятий по производству кокса и нефтепродуктов. От 8 до 10 тысяч грн. получали в июне госуправленцы, шахтеры, пищевики и финансисты.

От 6 до 8 тысяч грн. была зарплата машиностроителей, химиков, учителей, транспортников и строителей. От 5 до 6 тысяч грн. заплатили медикам, работникам соцсферы, легкой промышленности и сельского хозяйства.

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